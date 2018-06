Stiri pe aceeasi tema

- Incercarea de a evita doua masini care se tamponasera a dus la un alt accident, in localitatea Viișoara, din Dambovita. Un TIR a izbit un autoturism, care – dupa ce s-a dat de cateva ori peste cap – s-a oprit intr-un automobil parcat. In urma impactului, trei persoane, printre care si un copil, au ajuns…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident produs la iesirea din Timisoara spre Lugoj, pe DN6, in urma coliziunii dintre un microbuz inmatriculat in Dolj si un autoturism. Potrivit reprezentantului IPJ Timis, soferul unui microbuz de transport persoane, in care se aflau cinci pasageri, ar fi efectuat…

- Accident feroviar in judetul Hunedoara, in zona localitatii Livadia, la nivelul unei treceri cu calea ferata peste DN 66. Un autoturism inmatriculat in Gorj, in care se aflau doua femei, a fost lovit de trenul de calator...

- Tragedie in Dambovita, chiar in Saptamana Luminata. O batrana de 65 de ani din localitatea Glodeni a hotarat sa-si puna capat zilelor. Ea a asteptat sa ramana singura si s-a aruncat in fantana din gospodarie. (VEZI ȘI: S-A ARUNCAT IN FANTANA CIMITIRULUI) Femeia a fost gasita de o ruda, care a cerut…

- O șoferița de 34 de ani, din Argeș, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un gard pe DN7, in localitatea Tartașești, din Dambovița, anunța reprezentanții Poliției. Pe bancheta din spate a mașinii se afla un copil minor care a suferit rani…

- Un autocar in care se aflau aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina scapata de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O femeie in varsta de 46 de ani a murit.

