Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii și al nopții trecute au cazut precipitații sub forma de ploaie pe arii extinse in județ. In zona montana inalta, la altitudini de peste 1200 de metri a nins. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata in 24 de ore a fost de 5l/mp la Targu Lapuș. Precipitații sub forma de ninsoare…

- Șoferul unei mașini a fost ranit, luni dimineața, in urma unui accident produs pe DN7, Sibiu-Ramnicu Valcea, pe raza localitații Balota, județul Valcea, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc luni dimineața pe DN7, unde, in urma unei depașiri neregulamentare,…

- Sapte persoane au fost ranite, dintre care cinci cu varsta cuprinsa intre 11 si 17 ani, in urma unui accident rutier produs duminica seara pe DJ 392, in zona localitatii Movila Verde, microbuzul in care se aflau fiind lovit de un autoturism ce efectua o depasire neregulamentara.Victimele…

- Sapte oameni, dintre care 5 copii au fost raniti intr-un accident rutier provocat de o soferita care a facut o depasire neregulamentara. Copiii se aflau intr-un microbuz de care s-a ciocnit masina femeii.

- In cea mai mare parte a tarii vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data. Exceptie vor face zone restranse din Moldova, Dobrogea si Muntenia, unde valorile termice vor fi doar usor mai ridicate fata de normalul perioadei, iar in prima parte a zilei si din nou pe parcursul noptii va fi ceata…

- Un barbat de 36 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa nu a apreciat corect distanta fata de autovehiculul care venea din sens opus si a efectuat o depasire hazardata, acrosandu-l cu masina pe care o conducea.

- Un accident grav de circulatie a avut loc vineri seara la iesirea din Slobozia spre Constanta. Trei persoane au fost ranite grav, doua dintre ele decedand la scurt timp de la impact, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent.

- Un barbat de 37 de ani, fiica sa de 3 ani si un barbat de 63 de ani sunt victimele accidentului de la Mihailești. In timp ce conducea un autoturism pe DN2E85, in afara localitații Limpezis, din direcția București catre Buzau, un bucureștean de 63 de ani a patruns pe contrasens intrand in coliziune frontala…