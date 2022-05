Stiri pe aceeasi tema

- In Vinerea Mare, voluntarii Asociației Acasa in Banat au facut ultima deplasare din cadrul campaniei „Dar din Dar” de Paști. Pachete cu alimente, dulciuri și produse de igiena au ajuns la familiile necajite din Oravița, Sasca Montana, dar și la cateva familii din Timiș.

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Asociația „Acasa in Banat” a inceput campania „Dar din dar”, prin care dorește ca in pragul sarbatorilor pascale sa ajute cu alimente neperisabile și produse de ingiena cat mai multe familii aflate in pragul saraciei din județele Timiș și Caraș-Severin. „In condițiile actuale, prin scumpirea alimentelor…

- Asociația Acasa in Banat demareaza campania Dar din Dar pentru a ajuta cu alimente cat mai multe familii aflate intr-o situație dificila din județele Timiș și Caraș Severin. Zeci de familii aflate in pragul saraciei din mediul rural din Banat vor primi inainte de sarbatorile pascale, pachete cu alimente…

- De Paște, ajuta familiile din Timiș și Caraș-Severin aflate in pragul saraciei. Acasa in Banat a dat startul campaniei „Dar din Dar”. Poți dona alimente neperisabile, produse de igiena sau poți face o donație in bani, aducand un strop de bucurie de sarbatori.

- Accident de munca mortal in Timiș. La 29 de ani, nu a mai putut fi salvat de medici. Un tanar de 29 de ani a murit marți dupa-masa, in urma unui accident in timp ce lucra pe șantierul unde se construiește noua fabrica Autoliv...