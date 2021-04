Stiri pe aceeasi tema

- ”A fost solicitata intervenția salvatorilor ISU-SMURD ca urmare a ieșirii unui autoturism in afara parții carosabile pe autostrada A3, in jurul orei 4.30”, transmite purtatorul de cuvant al ISU Cluj Potrivit acestuia, pompierii au gasit autoturismul avariat in apropierea km 15, pe sensul de mers Gilau-Turda,…

- Un accident grav s-a produs astazi, in cadrul celei de-a doua probe speciale de la Raliul Brașovului. Mașina in care se afla echipajul bulgar Nikola Mishev / Yanaki Yanakiev a ieșit in decor in a doua proba speciala, Șoarș 1, și a lovit un cap de pod. Accidentul a dus la oprirea probei, iar echipajul…

- ISU Timiș – ora 13:47. Echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina la un accident rutier – un autoturism intrat intr-o casa in localitatea Carani. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un container multirisc,…

- Doua persoane, printre care un copil de 4 ani, și-au pierdut viata joi seara, pe autostrada Timisoara-Arad, dupa ce masina in care erau 7 oameni a luat foc. Atentie, sunt imagini si detalii care va pot afecta emotional!

- Un elicopter al celor de la SMURD a fost solicitat joi in localitatea Neajlov din județul Giurgiu. Potrivit informațiilor, elicopterul a fost chemat pentru a salva un copil de doar noua luni. Din pacate, acesta a fost victima unui accident rutier. Bebeluș de 9 luni, preluat de urgența de SMURD Elicopterul…

- La fața locului s-au prezentat o autospeciala și un echipaj SMURD. Alerta a fost data în jurul orei 08:20, marți, 23 februarie. O autospeciala și un echipaj SMURD au fost alertate în aceasta dimineața ca urmare a ieșirii în…

- Șoferul unei mașini a pierdut controlul direcției pe DN 23 și a ajuns cu autovehiculul pe contrasens, unde a fost acroșat de un TIR. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost transportat in stare grava la spital. Un grav accident rutier a avut loc joi, 18 februarie, pe DN 23, Braila-Focșani, in zona…