- Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier in statiunea Mamaia in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens, lovind doua autoturisme. In masina respectiva si asupra pasagerului din dreapta, politistii au gasit 19…

- Accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. O mașina facuta praf. Doua persoane ranite grav Accident rutier grav intre Cavnic si Budesti, in apropierea unui han, un autoturism a parasit carosabilul si a ajuns in decor, sunt 2 victime, intervin EPA Cavnic si SAJ. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Un autoturism inmatriculat in Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut joi dupa-amiaza pe DN66, in județul Hunedoara, aproape de orașul Calan. Trei persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au lovit de un TIR, pe același sens. Potrivit IPJ Hunedoara, conducatorii a doua autoturisme,…

- Accident cumplit in Baia Mare In urma cu puțin timp. Cinci persoane ranite. O masina a cazut in raul Sasar Accid rutier Ferneziu, Colonia topitorilor, un autoturism a parasit carosabilul si a ajuns in raul Sasar, 5 victime, intervin echipaje EPA si 2 SAJ. Vom reveni cu amanunte .

- Doua persoane au fost ranite, marti dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit doi cai, care au murit, pe DN 10, pe raza localitatii buzoiene Candesti, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu, din primele date, un conducator auto de 26…

- Trei persoane au fost ranite in urma unei coliziuni produse, marti, intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, in localitatea Secuieni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa.

- Sase persoane au fost ranite, sambata dimineata, intr-un accident produs pe DN 1C, in judetul Maramures, fiind implicate doua autoturisme, anunta Centrul Infotrafic. Traficul in zona este ingreunat.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca circulatia se desfasoara ingreunat, dirijata…