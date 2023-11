Accident cumplit la Brăila. Un polițist a accidentat mortal un copil de un an Un copil de 1 an și 5 luni a fost accidentat mortal in orașul Braila, joi, de o mașina de Poliție de la Investigații Criminale. Accidentul a avut loc pe strada Calugareni din Braila. Mașina Poliției, in care se aflau doi polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflați pe strada Calugareni in interes de […] The post Accident cumplit la Braila. Un polițist a accidentat mortal un copil de un an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un copil de un an și cinci luni a murit joi dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un polițist care nu s-a asigurat la plecarea de pe loc. Tragedia a avut loc pe o strada din Braila. Din primele date, doi polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care se aflau in interes de serviciu,…

- Un copil de 1 an si 5 luni a murit astazi dupa ce a fost accidentat mortal de un politist de la Serviciul de la Investigatii Criminale aflat in misiune. „Astazi, 2 noiembrie, in jurul orei 14,00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Calugareni, din municipiul Braila, ar fi…

- Un politist de la Serviciul de la Investigatii Criminale a lovit mortal, joi, un copil de 1 an si 5 luni, potrivit Agerpres.Astazi, 2 noiembrie, in jurul orei 14,00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Calugareni, din municipiul Braila, ar fi avut loc un eveniment rutier. Politistii…

- Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, 2 noiembrie, pe strada Calugareni din municipiul Braila. Copilul a fost lovit de o mașina de poliție de la Investigații Criminale la plecarea de pe loc și nu a raspuns manevrelor de resuscitare, a anunțat IPJ Braila, citat de site-ul local InfoBraila.In mașina…

