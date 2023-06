Accident cumplit între Cluj-Napoca și Oradea. Doi tineri au murit - FOTO Doi tineri au murit in urma unui accident care a avut loc duminica, pe DN 1, intre Cluj-Napoca si Oradea, in zona localitatii Saula, din judetul Cluj. In accident au fost implicate o autocisterna si un autoturism puternic avariat. In autoturism se aflau incarcerati un barbat si o femeie de aproximativ 30 de ani care, din pacate, au suferit leziuni incompatibile cu viata. Nu au fost raportate scurgeri din autocisterna, intrucat aceasta era goala, transmit autoritatile. Initial, Centrul Infotrafic a anuntat ca trei persoane au fost ranite grav, fiind inconstiente, in urma accidentului de pe DN 1,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

