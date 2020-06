Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc sambata, la intrarea in București, in zona Șoseaua Colentina - Pod Europa. O persoana a fost ranita grav, iar circulația pe sensul de intrare in Capitala a fost...

- Un șofer a fost ranit grav intr-un accident produs in urma cu scurt timp in Capitala. S-a intamplat la intrarea in București, in zona Șoseaua Colentina - Pod Europa. O persoana a fost ranita grav, iar circulația pe sensul de intrare in Capitala a fost restricționata.

- Un accident rutier grav s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 18.45, pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 38, calea 1. Un barbat a fost declarat decedat la fata locului, dupa ce masina in care se afla s-a facut praf . Masina s-a izbit violent de un parapet de pe marginea drumului in dreptul localitatii…

- Un grav accident de circulație a avut loc in dupa-amiaza zilei de miercuri in Craiova. Un autoturism in care se aflau trei oameni s-a izbit violent de un camion! Toate persoanele din mașina au murit in urma impactului!

- Un tanar din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident rutier. A intrat cu autoutilitara intr-un gard și intr-o țeava de gaz. Era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 18,50, polițiștii din Aiud au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat…

- Un barbat aflat intr-o statie de tramvai din Capitala a fost amendat cu 11.500 de lei pentru incalcarea normelor de convietuire sociala si a prevederilor Ordonantelor militare, dupa ce a scuipat si injurat trecatorii, iar ulterior a devenit agresiv cu fortele de ordine care au sosit la fata locului

- O motocicleta și un automobil s-au ciocnit violent pe strada Nicolae Testimițanu din Capitala. Din primele informații motociclistul ar fi ieșit pe contrasens și a tamponat un Opel.Motociclistul s-a adresat la spital pentru ingrijiri medicale.

- Un accident rutier s-a produs, sambata, pe Bd. Constantin Brancoveanu din Bucuresti, unde un sofer a intrat cu masina in alte trei autoturisme care se aflau in mers si apoi s-a rasturnat, fiind ranit, potrivit news.ro.”In jurul orei 17.20, conducatorul unui auto care se deplasa pe Bd. Constantin…