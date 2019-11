Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer si-a pierdut viata vineri, dupa ce nu s-a asigurat corespunzator la o depașire facuta pe un drum național din Argeș și a intrat intr-un TIR.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulația rutiera se desfașoara ingreunat pe DN 65 Pitești - Craiova,…

- Sambata neagra pe șoselele din zona Turzii, un cumplit accident rutier a avut loc intre Plaiești și Badeni! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar de 29 de ani din Zalau și-a pierdut viața, duminica, in urma unui accident ce a avut loc la orele amiezii in localitatea maramureșeana Surdești (comuna Șișești). Aflat pe motocicleta, zalauanul a efectuat o depașire neregulamentara și a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus.…

- Accident cumplit in judetul Brasov. O fetita de opt ani si o batrana au murit, iar un baietel se zbate intre viata si moarte, dupa ce un sofer vitezoman a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar. Acolo se aflau si cei trei, care au fost spulberati intr-o clipa.

- Accident mortal la Valea Ursului, județul Argeș. În carambol au fost implicate un TIR și trei autoturisme. În urma impactului dintre autovehicule o persoana a decedat. Traficul în zona este blocat.

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 26 de ani, miercuri dimineata! Un accident cumplit s-a produs la iesirea din localitatea Valu lui Traian. Tanarul a murit pe loc dupa ce a intrat cu viteza intr-un copac, iar masina s-a rupt in doua.

- Doi buzoieni si-au pierdut viata intr-un accident ingrozitor care a avut loc miercuri noapte pe autostrada A1 Lugoj – Deva. Cele doua victime incercau sa repare unul dintre autovehiculele cu care se deplasau, cand au fost izbiti in plin de TIR. Cei doi barbati care si-au pierdut viata in acest tragic…

- Un accident cumplit s-a produs sambata, in Botoșani! Un tanar de 20 de ani a murit și alte doua persoane au fost ranite, dupa ce au intrat pe contrasens cu autoturismul in care se aflau, lovind frontal o autoutilitara.