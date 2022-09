Stiri pe aceeasi tema

- Trei autoturisme au intrat in coliziune in zona kilometrului 35 al autostrazii A1, luni dimineata, circulatia fiind restrictionata pe sensul catre Bucuresti, transmite Centrul INFOTRAFIC din cadrul Politiei Romane. “Pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 35, in zona localitatii Cascioarele,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe Autostrada A1 București-Pitești, luni dimineața, 12 septembrie, pe sensul de mers catre Capitala, in zona localitații giurgiuvene Cascioarele. Un om a ajuns in grija cadrelor medicale, fiind transportat la spital. Din cate a…

- Traficul este restricționat luni dimineața, pe Autostrada A1 București – Pitești in urma unui accident in lanț produs intre trei autovehicule, iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe Autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 35, in zona…

- Garda Nationala de Mediu (GNM), impreuna cu Jandarmeria si Politia au descins joi dimineata in zona Bolintin Vale, fiind vizate activitati ilegale din domeniul deseurilor. La actiune participa si ministrul Mediului.In teren sunt 15 echipe de control, formate din 30 de comisari ai Garzii Nationale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 157, in zona loc. Fetesti, jud. Ialomita, s a produs o coliziune fata spate intre 4 autovehicule, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Infotrafic, in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune fata spate pe Autostrada A2 pe sensul Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 153, in zona localitatii Cernavoda, judetul Constanta, ramanand imobilizate temporar pe a doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 13, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, s a produs o coliziune in care au fost implicate 4 autovehicule, eveniment soldat doar cu pagube…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, produs marti dimineata pe DN1, in zona localitatii Baicoi. ”Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, in zona orasului Baicoi, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier la intersectia cu DJ 100F, in care au…