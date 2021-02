Stiri pe aceeasi tema

- Trei masini au fost implicate astazi intr-un accident rutier grav, pe Drumul National 7, la intersectia cu soseaua Deva – Hunedoara, in zona localitații Santuhalm. „Echipele de salvare si interventie ale Detasamentului Deva, deplasate de urgenta la locul accidentului, au gasit in mijloacele de transport…

- Accident rutier pe DN 7, soldat cu un ranit grav. Impactul dintre trei autoturisme s-a produs la intersectia drumului, care traverseaza localitatea Santuhalm, spre Hunedoara. Echipele de salvare si interventie ale Detasamentului Deva, deplasate de urgenta la locul accidentului, au gasit in mijloacele…

- Trafic dirijat DN2E85, in Spataru, in urma unui accident rutier in care au fost implicate 3 mașini. Din primele informații rezulta ca 3 persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Revenim cu amanunte Articolul Accident in Spataru cu trei mașini implicate apare prima data in Opinia Buzau .

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, luni dimineata, pe DN 1, in apropierea localitatii Banesti, traficul in zona fiind restrictionat pe o banda a sensului de mers catre Ploiesti, potrivit Agerpres. Citește și: 'Pilda Generalului Zeu' in PNL Cele…

- Un șofer de 54 de ani a murit, iar un pasager a fost transportat in stare grava la spital, in urma unui accident care a avut loc luni pe o strada din Drobeta-Turnu Severin, relateaza Mediafax. Potrivit IPJ Mehedinți, accidentul in care au fost implicate trei mașini a avut loc pe strada Splai…

- Un tanar de 29 de ani din Constanța a fost ranit grav in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs in noaptea de luni spre marți pe DN 7, in județul Valcea, potrivit Mediafax.ro. Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, la km 233+100 m, in localitatea…

- Trei autoturisme au fost implicate, in aceasta dimineața, intr-un accident rutier grav pe DN 66, soseaua care leaga Hațegul de Calan, in județul Hunedoara, a transmis adevarul.ro. Potrivit primelor informatii oferite de Serviciul de Ambulanta Judetean Hunedoara, accidentul produs pe raza localitații…

- Un grav accident a avut loc pe DN 66, in localitatea Livadia, din județul Hunedoara. Salvatorii au intervenit la locul impactului dintre patru mașini. The post Victima proiectata prin parbriz, intr-un accident intre patru mașini, pe o șosea din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .