Accident cu șase răniți la Târgu-Jiu! Unul dintre șoferi, acuzat că făcea „liniuțe” Un accident grav s-a petrecut, in noaptea de vineri spre sambata, in Targu-Jiu. Șase persoane au fost ranite din vina unui șofer care a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt autoturism. Evenimentul rutier ar fi avut loc in timpul unei curse ilegale de mașini, in centrul orașului. „Pe bulevardul Constantin Brancuși a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Șase persoane au fost ranite in urma acestui accident, una dintre ele fiind incarcerata. Ajunși primii la fața locului, polițiștii locali au intervenit pentru acordarea primului ajutor… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

