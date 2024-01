Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 decembrie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Caineni, soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, in localitatea Caineni, pe DN 7, la km 234 + 400 m, din cauze care urmeaza…

- FOTO: ACCIDENT grav la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș. O persoana incarcerat, dupa un impact intre trei mașini. Trafic blocat Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș, in zona Oarda de Jos. O persoana a ramas incarcerata dupa ce trei mașini s-au lovit.…

- Circulația rutiera este blocata pe un sens, vineri dimineața, pe DN 7 Valea Oltului, intre județele Valcea și Sibiu, dupa un accident cu trei mașini, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7, kilometrul 201, intre localitațile Brezoi și…

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu. Traficul rutier este blocat. Polițiștii rutieri au intervinit la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Marți dupa-amiaza, traficul rutier a fost paralizat pe DN7 – Valea Oltului, in zona localitații Boița din județul Sibiu, ca urmare a unui grav accident rutier. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu (IPJ Sibiu), doua au

- FOTO: Accident pe DN7 Valea Oltului la Boița. Doua camioane cu platforma de transport mașini s-au lovit. Trafic blocat Traficul rutier a fost blocat marți dupa-amiaza pe DN7 – Valea Oltului, la Boița, in județul Sibiu, din cauza unui accident rutier. Doua camionete cu platforma de transport mașini au…

- Atenție, șoferi! Marți, 31 octombrie 2023, incepand cu ora 09:00,se va inchide circulația pe breteaua de urcare pe A1, in zona localitații Boița. Traficul de pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu se va redirecționa pe DN7, pe ruta Talmaciu – Veștem – A1. Circulația de pe sensul Sibiu – Ramnicu Valcea nu…

- Unul dintre cele mai devastatoare incendii produse in acest an, in județul Sibiu, a avut loc marți dimineața, 10 octombrie, in Boița. Flacarile au ars mai multe imobile, iar un om și-a pierdut viața