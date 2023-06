Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 iunie este celebrata Ziua Universala a Iei, odata cu sarbatoarea creștina a Nașterii Sfantului Ioan Botezatorul și cea straveche a Sanzienelor și Dragaicei. Sarbtorirea oficiala a iei se face incepand cu anul 2013, iar din data de 1 decembrie 2022 a fost adoptata, de catre Comitetul Interguvernamental…

- Trafic dirijat pe DJ203K, in Sapoca, in urma unui accident rutier. Biroul de presa al IPJ informeaza ca este vorba despre o coliziune intre un autovehicul și o motocicleta. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Sapoca apare prima data in Opinia Buzau .

- Doua persoane au fost ranite, joi, intr-un accident produs in satul Parepa, din comuna prahoveana Colceag, pe șantierul autostrazii A7, tronsonul Ploiești – Buzau, dupa ce o basculanta a intrat in coliziune cu un autoturism. Potrivit primelor cercetari ale polițiștilor, accidentul s-a produs in zona…

- Un accident in care au fost implicate patru autovehicule s-a produs, luni dupa-amiaza, pe autostrada A2, la km 22, in zona localitatii Branesti. Din impact au rezultat doua victime, ranite usor, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului Politiei Judetene Ilfov. Cele doua victime au fost transportate…

- Accident in lanț in aceasta dimineața pe DN 59, la intrarea in localitatea timișeana Jebel. Un șofer in varsta de 70 de ani nu a franat la timp și a lovit mașina din fața sa, care la randu-i a lovit o alta mașina, care a fost impinsa in o a patra. Un șofer in varsta […] Articolul Accident cu patru mașini…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- 17 șoferi au predat permisele de conducere dupa ce au fost depistați sub influența bauturilor alcoolice la volan. Recordul vacanței de Paști ii aparține insa unui tanar in varsta de 19 ani, care a fost depistat conducand pe o strada din Sapoca. In cazul lui, aparatul etilotest a indicat valoare de 1,66…