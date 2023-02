Accident cu o victima la Sarmasel Gara In aceasta dupa-masa, in jurul orei 17:30, pompierii Secției Sarmașu au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2, in localitatea Sarmașel Gara, in urma producerii unui accident rutier intre un autocamion și un autoturism. O victima de sex masculin, in varsta de aproximativ 35 de ani a fost preluata de echipajul medical SMURD și transportata ulterior la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 05 februarie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din Cavnic au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 184. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un tanar de 18 ani din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, condus din direcția Budești, inspre orașul Cavnic, a patruns…

- Un accident rutier a avut loc in Anieș. O victima a ramas incarcerata. S-a solicitat sprijin din partea elicopterului SMURD. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Anieș. O persoana a ramas incarcerata intre fiarele contorsionate ale autoturismului. S-au alocat la caz, inițial, Un echipaj…

- Pompierii Detașamentului Reghin, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Beica de Jos, intervin in aceste momente la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, intre localitațile Beica de Jos și Nadașa. In urma impactului a rezultat o victima de cod roșu, incarcerata, pentru…

- Un accident s-a petrecut in urma cu puțin timp, pe DN 17, in Tiha Bargaului. Doua mașini s-au ciocnit – una dintre ele fiind proiectata in șanțul de pe marginea șoselei. Echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului a preluat o femeie in varsta de aproximativ 27 de ani.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD tip B. A fost solicitat elicopterul SMURD. Șoferul care se indrepta spre Deva a intrat in parapetul de pe margine, potrivit pressalert. Dupa sosirea echipajelor…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe DN 22 Constanta Tulcea, in zona Gura Dobrogei.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat, iar o victima este incarcerata.La fata locului intervine Descarcerarea Fripis, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, SMURD B Palas si elicopterul SMURD.…