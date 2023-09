Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din Lugoj. Doua motociclete pe care se aflau in total patru persoane s-au ciocnit de o mașina care ieșea dintr-o parcare. „La data de 2 august, in jurul orei 17:57, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au fost solicitați sa intervina la un accident…

- Un accident cel puțin ciudat s-a produs joi dimineața la Baișoara. Un buldoexcavator ramas fara frane a intrat in plin intr-o mașina cu muncitori. Muncitorii se pregateau sa coboare din mașina, moment in care utilajul ramas fara frane, scapat de sub control a lovit in plin mașina in care aceștia se…

- In jurul pranzului a avut loc un accident in localitatea Huedin, trei persoane fiind transportate la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Horea din Huedin. In accident au fost implicate o autoutilitara incarcata…

- Un accident rutier s-a produs in jurul amiezii in zona localitații Paniceni din județul Cluj, fiind implicat un autoturism și dpua motociclete. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Paniceni. La fața locului s-au deplasat…

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea mehedințeana Vanatori. In impact au fost implicate un autoturism și un microbuz, insa nimeni nu a ajuns la spital. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje de pompieri din cadrul stației Vanju Mare, au intervenit cu autospeciala de stingere…

- Un TIR plin cu lemne s-a rasturnat pe DN 2 in judetul Vrancea, dupa ce i-a explodat un pneu. In cadere, TIR-ul a lovit o alta mașina. Soferul camionului si o persoana din autoturism au fost raniti.

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier la intrare in municipiul Turda dinspre Campia Turzii, in zona Solaris. Din primele informații se pare ca un vehicul s-a rasturnat, iar traficul este blocat in prezent in ambele sensuri. Pompierii turdeni și paramedicii intervin la fața locului.…