Accident cu o mașină de poliție aflată în misiune: Un polițist a fost rănit Un agent aflat la volanul unei autospeciale de poliție, care circula cu semnalele luminoase in funcțiune, a fost implicat duminica intr-un accident in județul Constanța. Potrivit IPJ Constanța, un agent din cadrul Postului de Poliție Castelu, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, se deplasa cu autospeciala de serviciu in localitatea Ciocarlia, dinspre localitatea Cobadin catre orașul Murfatlar, iar cand a ajuns la intersecția cu DJ 391 un autoturism a intrat in coliziune cu autospeciala. „Menționam faptul ca autospeciala se deplasa pe drumul cu prioritate și avea semnalele luminoase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent aflat la volanul unei autospeciale de poliție, care circula cu semnalele luminoase in funcțiune, a fost implicat duminica intr-un accident in județul Constanța, transmite Mediafax. Potrivit IPJ Constanța, un agent din cadrul Postului de Poliție Castelu, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor…

- Accident rutier, duminica, in Ciocarlia. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autospeciala de politie. Un politist a ajuns la spital dupa ce a fost implicat intr un accident rutier, duminica, intr o intersectie din localitatea Ciocarlia. Agentul se deplasa pe drumul cu prioritate si avea semnalele…

- Un minor de sase ani din judetul Galati, aflat pe bicicleta, a fost ranit de o autoutilitara in timp ce se deplasa pe o strada din localitatea Ghidigeni, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada…

- O femeie in varsta de 62 de ani a fost incarcerata si un tanar de 20 de ani a fost ranit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe o strada din localitatea Dobreni, judetul Giurgiu, potrivit agerpres.ro. "In aceasta seara, ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina in localitatea…

- Pe DN 6 din Dolj, intre Filiași și Strehaia, a avut loc un accident cumplit. Un barbat de 66 de ani circula cu viteza, a pierdut controlul mașinii și a lovit in plin o autospeciala a Jandarmeriei, aflata in misiune.Impactul a fost atat de puternic incat mașina cu jandarmi a fost aruncata de pe sosea."La…

- Accident infiorator pe DN3, intre localitațile Ciocarlia și Murfatlar. O tanara de 24 de ani a murit dupa ce a intrat cu mașina marca Volkswagen pe contrasens și s-a izbit puternic de un alt autoturism, condus de o femeie de 20 de ani. Aceasta și pasagerul din dreapta, un barbat de 23 de ani, au […]…

- Un accident rutier a avut loc in Constanta in aceasta seara, in jurul orei 21.00. Au fost implicate un autoturism si un motociclu. Conducatorul motociclului a fost ranit in urma impactului.Oficial de la IPJ ConstantaAstazi, in jurul orei 21.10, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea…

- Patru persoane, printre care și o gravida, au fost implicate intr-un accident rutier, in timp ce se indreptau spre Manastirea Tismana. Gravida era alaturi alte doua femei in mașina condusa de un tanar de 20 de ani. Mergeau la lacașul de cult sa se roage pentru o naștere usoara. Insa drumul lor s-a sfarșit…