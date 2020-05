ACCIDENT cu o autospecială de la RUTIERĂ, în Prahova: 3 mașini implicate, 2 persoane au ajuns la spital Un sofer a intrat cu autoturismul, in localitatea Banesti, judetul Prahova, intr-o masina a MAI, iar apoi a lovit un barbat care facea o pana, in incident fiind implicate patru persoane, anunța AGERPRES. "DN 1- KM 85+700 m, pana in localitatea Banesti, pe sensul spre Brasov: Din primele verificari, un auto MAI care se deplasa la o sesizare ar fi fost lovit in partea din spate dreapta de un alt auto, care nu ar fi pastrat distanta regulamentara si ulterior si-ar fi continuat deplasarea, acrosand un barbat ce se afla in spatele masinii sale, oprite din motive tehnice. La acest moment se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

