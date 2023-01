Stiri pe aceeasi tema

- Doua microbuze si un autoturism au fost implicate intr-un accident rutier produs, vineri dimineata, pe strada Vasile Milea din municipiul Sibiu, patru persoane avand nevoie de ingrijiri medicale, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Accident la Guranda. O mașina a fost distrusa iar doua tinere au avut nevoie de ingrijiri medicale Doua tinere de 21, respectiv 23 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe raza…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intesectia strazilor Calugareni cu Romana. In evenimentul rutier sunt implicate un autoturism si o autoutilitara.…

- Accidentul a avut loc joi dimineața, pe DN2/E85. Prin intermediul serviciului de urgența 112 polițiștii au aflat ca la intersecția cu comuna Cotești a avut loc un accident rutier intre un autoturism și un microbuz care transporta aproximativ 20 de persoane.IPJ Vrancea, 10.11.2022,ora 8.06 In aceasta…

- ULTIMA ORA… Salvatorii vasluieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe raza comunei Ivanești. Din primele informații a reieșit faptul ca o femeie de aproximativ 45 de ani, pasager pe bancheta din spate, a avut nevoie de ingrijiri medicale. Astfel, la fața locului…

- O masina cu sase persoane s-a rasturnat, marti seara, pe DN 5, in judetul Giurgiu, toate avand nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului doi pasageri au murit, scrie ziarul local Giurgiu News. Accidentul a avut loc in aceasta seara in jurul orei 18:00 in apropierea localitații Plopșoru, pe sensul…

- Paramedicii și personalul de descarcerare din cadrul ISU Valcea au fost solicitați in aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, la un accident rutier produs pe DN7, pe raza localitații Trutulesti, intre un autoturism și un autocar care transporta 21 de persoane la bord.La fața locului s-au deplasat o…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Avram Iancu din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar…