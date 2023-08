Stiri pe aceeasi tema

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de luni, 14 August 2023, pe raza localitatii Luncoiu de Jos din judetul Hunedoara.O dupa amiaza care ar fi trebuit sa fie linistita s a transformat intr un moment de tensiune in localitatea Luncoiu de Jos, unde a avut loc un accident moto. Pompierii Sectiei…

- Accident de circulație astazi, la pranz, pe drumul dintre Oraștie și Romos, in județul Hunedoara. „La data de 26 iulie 2023, ora 12:45, un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Boșorod in timp ce conducea un autoturism pe DJ 705 G, din direcția Oraștie spre Romos, la intrare in localitatea Romos,…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…

- Grav accident de circulatie produs azi la Saliștioara, judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat cinci victime, printre care si o minora. Una dintre persoanele ranite a fost gasita incarcerata. La locul evenimentului s-au mobilizat de urgența echipajele operative din…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza, la ieșirea din Petroșani spre Deva. La locul incidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Petroșani, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Grav accident de circulatie in aceasta dupa amiaza pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara. Un sofer in varsta a pierdut controlul masinii si a intrat in coliziune cu un automobil parcat, pe care l-a proiectat intr-o alta masina de asemenea parcata. In urma impactului barbatul…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata la Saulesti, in judetul Hunedoara. Trei autoturisme au fost implicate intr-un incidentul rutier care a dus la ranirea usoara a doi pasageri, dar si la blocarea soselei DN 7. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit de urgenta cu o autospeciala dotata…