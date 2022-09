Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier, pe Soseaua Cristianului. Au fost implicate 4 autoturisme. In urma accidentului a rezultat o victima, constienta. S-au deplasat la fața locului 2 echipaje SMURD și o autospeciala cu apa și spuma. Te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un …

- Accident rutier pe DN1, la km 207+100m, intre localitațile Vladeni și Perșani-coliziune intre doua autovehicule. In urma impactului au rezultat doua victime care au fost transportate la spital pt ingrijiri medicale de specialitate. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs in municipiul reședința, la intersecția Iuliu Maniu cu Al I. Cuza. Din primele informații, este vorba de 2 victime. La fața locului se deplaseaza o autospeciala de lucru cu apa și spuma pentru…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe DN 1 pe raza comunei Viștea. Din primele informații este vorba de 3 victime conștiente. La fața locului se deplaseaza o autospeciala de lucru cu apa și spuma pentru asigurarea masurilor PSI.…

- Accident rutier pe DN1, la km. 148+223m, pe raza localitații Timișul de Sus. Un barbat, in varsta de 47 ani din municipiul București a parasit partea carosabila și a lovit stalpul unei grinzi limitatoare de inalțime. In urma accidentului rutier au rezultat 3 victime, care au fost transportate la spital…

- Accident rutier intre 3 autoturisme, in Brasov, bulevardul Grivitei. In sensul giratoriu de la Dedeman. In urma caruia au rezultat 3 victime constiente. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ si o autospeciala de stingere. Te așteptam sa intri…

- Accident rutier, acum, in Brasov. O masina a iesit in decor, la Timisul de Jos, pe DN1. In urma acidentului au rezultat 2 victime dintre care dintre care 1 incarcerata, inconstienta. La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, un echipaj cu apa si spuma si 2 echipaje SMURD. The post Accident…

- Cu ocazia Zilei Universale a Iei, sarbatorita in fiecare an in data de 24 iunie, Muzeul de Etnografie Brașov va invita sa redescoperiți acest simbol al culturii identitare in cadrul expoziției „Ia și camașa de acasa – Țara Barsei”. Expoziția ofera cadrul in care pot fi admirate ii din patrimoniul muzeului,…