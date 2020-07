Accident cu 4 victime, lângă Târnăveni Un accident rutier s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, pe raza localitații mureșene Seuca, in apropiere de Tarnaveni. Potrivit ISU Mureș, doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului 4 persoane au fost ranite. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de urgența. Cele 4 victime sunt asistate medical de catre echipajele […] Sursa articolului: Accident cu 4 victime... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs azi la Sarasau, Di primele informatii, accidtul s-a soldat cu ranirea a patru persoane, 2 adulti si 2 copii. la fata locului intervin echipaje EPA si SAJ Sighet. Source

- Astazi, 18 iunie 2020, in jurul orei 16:23, pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitati si au intervenit pentru Post-ul Cinci victime, dintre care doua grav, in urma unui accident produs in Darmanești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Traficul rutier pe DN2 E85 a fost dirijat mai bine de o ora si jumatate in localitatea buzoiana Potarnichesti, in urma unui accident rutier. Este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule in urma careia au rezultat trei victime. Evenimentul a fost provocat de un fost comandant al IPJ Buzau.

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in localitatea Potarnichești. Potrivit primelor informații, traficul este dirijat pe DN2E85, in localitatea Potarnichești, din primele date coliziune intre doua autovehicule, 3 victime. Revenim cu detalii.

- Un accident rutier cu victima incarcerata s-a produs sambata dimineata in municipiul Targu Mures, pe str. Agricultorilor. S-au deplasat pompierii militari de la Detasamentul Targu Mures cu un echipaj de descarcerare si o autospeciala de stingere. Este vorba despre un autoturism care a parasit partea…

- In aceasta noapte, in jurul orei 02:35, ISU Mureș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitații Daneș. S-au deplasat la locul solicitat pentru a interveni cat mai repede posibil pompierii mlitari de la Detașamentul Sighișoara. Dupa executarea recunoașterii aceștia au…

- Un accident rutier cu trei autoturisme implicate, a avut loc in jurul pranzului, la ieșire din localitatea mureșeana Brancovenești spre Deda. Detalii ne ofera purtatorul de cuvant al ISU Mureș, Dan Petru Daniel: In cele 3 mașini se aflau șapte persoane, din care un barbat de aproximativ 35 de ani a…

- In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident rutier intre Tulghes si Mires. Ar fi implicate 4 victime, una este incarcerata. Pentru ajutorarea acestora intervin mai multe echipaje de prim-ajutor și descarcerare. Știre in actualizare Source