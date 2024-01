Accident Constanta: O masina a intrat in parapet pe DN39, la intersectia cu Neptun

Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rurier s a produs azi, 02 ianuarie 2024, in judetul Constanta. Accidentul s a produs pe DN22 la intersectia cu Sibioara.DIn primele informatii, mai multe persoane au fost ranite in urma impactului. Este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme cu 5 victime neincarcerate, pe…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Lumina, zona Celsy, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta. Un accident rutier a avut loc in localitatea Lumina, zona Celsy, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta. Conform sursei, o masina a intrat intr un parapet. La fata locului…

- In total, 11 persoane au fost implicate intr-un grav accident rutier intre un microbuz și o mașina, luni, 13 noiembrie, in localitatea Independenta, din judetul Galati, au transmis ISU Galați și Centrul Infotrafic. Din primele informații oferite de ISU, trei oameni au murit, iar alți 8 au suferit diverse…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in parcarea VIVO Mall din Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.Dupa impact una dintre masini s a rasturnat. La fata locului intervine Detasamentul Palas cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un SMURD B2.UPDATE: O…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul IC Bratianu din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea sase persoane au fost implicate in accident. La fata locului a intervenit Detasamentul Palas cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, 2 SMURd, autospeciala pentru victime multiple si 3…

- Un accident rutier s a produs azi, 19 octombrie, in judetul Constanta. Este vorba despre un autoturism rasturnat, in Istria, drumul catre cetate. Evenimentul s a soldat cu o victima.Intervin elicopterul SMURD, SMURD B2 si 1 ASAS de la statia Midia, transmite ISU Dobrogea. Victima este un barbat in varsta…

- FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un TIR și o mașina s-au ciocnit, la intersecția strazilor Albac și Calea Moților ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un TIR și o mașina s-au ciocnit, la intersecția strazilor Albac și Calea Moților Un accident rutier s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 06…