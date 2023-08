Stiri pe aceeasi tema

- “Eveniment rutier cu doua autobuze. Din primele date, cei doi conducatori auto ar avea nevoie de ingrijiri medicale. Politistii Biroului Rutier Pitesti sunt la fata locului pentru cercetari”, au transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Mai multe autovehicule au fost implicate, marti, intr-un accident pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sebes – Orastie, in zona Pianu de Jos, in urma caruia o persoana a suferit leziuni usoare. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Sectia de pompieri Sebes intervine pentru asigurarea…

- Eveniment CNSU a aprobat incetarea starii de risc generata de pandemia COVID-19 / Nu se mai acorda sporuri speciale, nu se mai elibereaza certificate electronice de vaccinare iunie 30, 2023 11:27 Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat miercuri, 28 iunie 2023, hotararea privind incetarea…

- Acoperisul unei case din localitatea Jupa si patru incaperi ale acesteia au fost cuprinse de flacari, duminica, intr-un incendiu care, din primele constatari ale pompierilor militari din Caras-Severin, ar fi pornit de la o soba cu acumulare de caldura, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari intervin sambata dimineața in comuna gorjeana Crușeț pentru a evacua apa din cateva gospodarii inundate. Se acționeaza cu motopompe. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, in cursul zilei de ieri și noaptea trecuta s-a intervenit in 31 de zone unde au fost semnalate…

- Un tanar de 28 de ani din orasul Stefanesti, a carui disparitie fusese anuntata de familie, a fost gasit mort, marti, in lacul de acumulare Budeasa de langa municipiul Pitesti.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pompierii argeseni, cu ajutorul scafandrilor de la inspectoratele…

- FOTO| INUNDAȚIILE de pe Valea Vințului: Pompierii intervin pentru evacuarea apei in doua localitați FOTO| INUNDAȚIILE de pe Valea Vințului: Pompierii intervin pentru evacuarea apei in doua localitați Odata cu manifestarea precipitațiilor abundente și instituirea codului portocaliu meteo in județul Alba,…

- Fermierii și deținatorii de terenuri din Carei sunt invitați sa participe la o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Satu Mare, care va avea loc miercuri, 24 mai 2023, incepand cu ora 12.00, in sala mare de ședințe a Primariei Carei. Nu va informați de pe pagina…