- Accesul la rețeaua de socializare Twitter a fost intrerupt pentru foarte mulți utilizatori in noaptea de miercuri spre joi. Aceștia nu au putut sa aiba acces la propriile conturi sau sa intre pe conturile altor persoane.

- Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, a refuzat sa plece in Statele Unite pentru a participa la Summitul pentru Comerț și Tehnologie, deoarece aceasta intilnire nu acorda suficienta atenție problemelor care ii preocupa pe liderii europeni, relateaza Bloomberg. Summitul Consiliului…

- Compania Tesla a rechemat in service peste 80.000 de mașini vandute in China din cauza unor probleme tehnice, in condițiile in care compania deținuta de Elon Musk a rechemat recent alte peste 350.000 de mașini din SUA, ceea ce a dus la scaderea actiunilor companiei cu aproape 3%, la un minim al ultimilor…

- Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Alegerile de la jumatatea mandatului din Statele Unite vor decide daca republicanii sau democratii presedintelui Joe Biden vor controla Congresul. Modificarile aduse procesului de verificare al Twitter au venit la o saptamana dupa ce Elon Musk…

- Twitter a inregistrat ”o scadere masiva a veniturilor” din cauza agentilor de publicitate care au intrerupt cheltuielile pe platforma de socializare, a declarat vineri Elon Musk, noul proprietar al companiei, fara a furniza cifre, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, ”a mirosit” o noua oportunitate de a valorifica produse ciudate, lansand un parfum numit ”Burnt Hair” (Par Ars), despre care a spus ca in cateva ore a vandut 10.000 de sticle, pentru a castiga un milion de dolari, relateaza Reuters. ”Cu un nume ca al meu (Musk inseamna…

- ”Din cauza sabotajului asupra cablurilor care sunt indispensabile pentru traficul feroviar, Deutsche Bahn a fost nevoita sa opreasca traficul feroviar in nord in aceasta dimineata timp de aproape trei ore”, a declarat un purtator de cuvant al DB citat de dpa. Nici operatorul feroviar de stat Deutsche…