Stiri pe aceeasi tema

- Considerata una dintre cele mai importante atractii turistice din judetul Hunedoara, cetatea dacica Sarmizegetusa Regia va fi deschisa publicului, gratuit, de 1 Mai. Pe langa accesul liber in incinta monumentului UNESCO, vizitatorii vor beneficia și de ghidaj gratuit. ”Sezonul de vara…

- Traficanții de brațari și monede dacice au scapat nepedepsiți. Mai multe persoane, acuzate de furtul și traficarea unor comori din zona cetaților dacice din Munții Oraștiei, au fost achitate de Curtea de Apel Alba Iulia, dupa ce au fost condamnate, in prima instanța, la pedepse cu inchisoarea și plata…

- Potrivit deciziei postate pe portalul instantei, CA Alba Iulia, unde procesul a debutat in urma cu trei ani, a decis incetarea procesului penal sau achitarea majoritatii inculpatilor, trimisi in judecata in 2008, pe motiv ca, intre timp, a intervenit prescriptia raspunderii penale, informeaza Agerpres.…

- "Operatiunile s-au finalizat cu o saptamana mai devreme. In ultima saptamana s-au desfasurat mai multe lucrari de igienizare posibile pe timp de iarna. Ele vor continua si in primavara, cand vremea se va incalzi", a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, Sorin Vasilescu, potrivit…

- Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Munții Oraștiei, va fi redeschisa pentru public incepand de luni, 19 februarie, dupa o perioada The post Se redeschide Sarmizegetusa Regia appeared first on replicahd.ro .

- Imagini filmate cu drona in zona interzisa de la Sarmizegetusa Regia. Extragerea celor peste 100 de fagi din Sarmizegetusa Regia, care ar pune in pericol siguranta turistilor si a vestigiilor a iscat controverse. Agent Green a publicat imagini din drona cu situl, dupa taieri si sustine ca unii dintre…

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…