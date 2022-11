Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, stadiul indeplinirii recomandarilor in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si al implementarii…

- Potrivit MIPE, obiectul acordului este de a asigura sprijin Romaniei in realizarea obiectivelor privind dezvoltarea si implementarea politicilor de reforma structurala, imbunatatirea nivelului de absorbtie si a eficientei fondurilor aferente Politicii de Coeziune, Mecanismului de Redresare si Rezilienta…

- Potrivit MIPE, obiectul acordului este de a asigura sprijin Romaniei in realizarea obiectivelor privind dezvoltarea si implementarea politicilor de reforma structurala, imbunatatirea nivelului de absorbtie si a eficientei fondurilor aferente Politicii de Coeziune, Mecanismului de Redresare si Rezilienta…

- Comisarul European pentru Coeziune și Reforma și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, in vizita in Valea Jiului. Județul Hunedoara va avea acces la 900 milioane de euro pentru reabilitare urbana, susținerea companiilor și trecerea la energie verde, din mai multe surse europene La…

- Premierul Nicolae Ciuca a afiurmat ca faptul ca au reusit in ultimele luni sa deschidem linii de finantare din PNRR in mai multe domenii – eficienta energetica, infrastructura de transport si educativa, modernizarea institutiilor publice – este dovada faptului ca lucrurile merg in directia buna. ”Finantarile…

- Romania a solicitat oficial Bancii Europene de Investitii (BEI) o cofinantare de 4 miliarde de euro necesara pentru asigurarea implementarii unor investitii din sectoarele transporturi si sanatate, finantate prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta si POS 2021 - 2027. Fii la curent…

- bRomania nu a mai desenat pe harta, din 2016, cu diferite carioci de diverse culori, drumurile si infrastructura de transport care se implementeaza in acest moment prin Masterplanul General de Transport, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Decizia de joi a Comisiei Europene de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) confirma disponibilizarea a 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca si reprezinta rezultatul efortului coordonat la nivel guvernamental pentru indeplinirea…