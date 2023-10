Stiri pe aceeasi tema

- Acum vreo doua luni, in fața blocului, asist la o scena foarte intalnita pe straduțele bucureștene. O mașina era parcata pe doua locuri, jumatea din fața pe un loc, jumatea din spate pe alt loc. Firesc, ocupand abuziv un loc de parcare, iți iei masuri sa nu suporți consecințele, adica sa te trezești…

- Zeci de mașini parcate au fost vandalizate intr-o singura noapte in cartierele Viile Noi și Km 4-5 din Constanța. Proprietarii au depus plangere la Poliție pentru ca anvelopele autoturismelor le-au fost ințepate.

- Un adjunct al șerifului din comitatul Pierce a folosit o modalitate unica și, totodata, bizara pentru a-i determina pe doi adolescenți sa se predea. Aceștia se ascundeau intr-o padure, dupa ce furasera o mașina.Pentru a-i convinge pe tineri sa iasa din ascunzatoare, unul dintre oamenii legii a inceput…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O femeie lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, luni, 21 august, in jurul orei 14.20, in Alba Iulia. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, femeia a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada pe o…

- Pompierii zalauani au intervenit sambata seara la un incendiu la un autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila. Pasagerii din autoturism s-au autoevacuat și nu au fost persoane ranite. S-a intervenit pentru lichidarea incendiului care s-a manifestat la instalația electrica a autoturismului. Acest…

- Expert in conducere defensiva, Titi Aur avertizeaza dupa ce un șofer drogat a accidentat mortal doi tineri in stațiunea 2 Mai, ca atunci cand șoferul se urca la volan in stare de ebrietate sau sub influența drogurilor mașina devine o "arma". Psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat și el cazul.„In…

- Denisa este convinsa ca fiica ei a fost rapita de rudele presupusului iubit al copilei. In ultimul an, Madalina vorbea cu un adolescent de 17 ani dintr-o comuna din Vaslui, care ar fi pus ochii pe copila și ar fi facut tot posibilul pentru a o lua acasa.

- Anica și soțul ei susțin ca traiesc un coșmar, dupa ce, in urma cu cateva luni, langa casa lor, s-a mutat un barbat, care ar vrea cu orice preț sa puna stapanire pe o camera care este la comun, mai exact pe un hol. Vecinul le-a spus celor doi ca le va asigura toate condițiile daca vor fi de acord sa…