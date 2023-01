Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri au fost intrebați in cadrul unui sondaj social daca Moldova este țara femeilor batute și in ce masura statul se implica in soluționarea acestei probleme. „Da și e foarte grav, nimeni nu merita aceasta”, a raspuns o tanara. Sondajul a fost realizat de catre echipa de la Imagine Filmmaking…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat sambata ca Juriul de Onoare al partidului a constatat ca deputatul AUR Dumitru Focșa „este vinovat de violenta domestica si trebuie exclus” din partid, dupa ce acesta a recunoscut ca și-a agresat soția. „A fost o decizie grea”, a precizat Simion, care i-a cerut…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la nivel național, in primele 11 luni ale anului curent, numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 13,4%, fața de perioada similara a anului trecut, respectiv de la 44.522 la 50.531. De asemenea, au fost inregistrate creșteri si…

- A trait 16 ani de teroare, a suportat bataile și uneori dormea in cimitir. Despre aceasta poveste trista a unei femei care a ajuns in penitenciar, dupa ce s-a aparat de agresor anunța ministrul justiției, Sergiu Litvinenco.

- Peste 15.000 de ordine de restrictii au fost emise in Romania in primele opt luni ale acestui an impotriva unor agresori care au comis acte de violenta domestica. Cifrele sunt ingrijoratoare, a atras atentia astazi, la Radio Romania Actualitati, presedintele Comisiei pentru Egalitate de Sanse intre…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat, luni, startul unei campanii de constientizare pentru a atrage atentia publicului asupra acestui fenomen ingrijorator – violenta domestica, in special asupra femeilor.

- In acest weekend, șapte femei cu varste cuprinse intre 18 și 63 de ani s-au prezentat la cea mai apropiata unitate de poliție sau au apelat numarul unic de urgența pentru a sesiza faptul ca au fost victimele unor agresiuni savarșite de soțul sau tatal acestora. In toate cele șapte cazuri polițiștii…