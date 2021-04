Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Stanescu are un talent unic, pe care nu a reușit sa și-l exploateze indeajuns. Un tanar simplu dela țara reușește sa aduca zambetul de buze celor care au uitat cum suna animalele din mediul rural, reușind sa le imite la perfecție.

- ”Moldoveanca din Vaslui” sau Nadia Duluman, așa cum e cunoscuta ea in muzica populara a deschis ușa casei sale pentru Acces Direct. Cantareața și-a prezentat locuința, dar a vorbit și despre drama pe care o ascunde inca de cand era mica.

- Valentina nu știe ce sa mai faca dupa o intervenție la posterior, dar care a lasat-o traumatizata pe viața. Tanara a fost de-a dreptul mutilata, iar ea scoate la iveala amanunte cutremuratoare despre cum e viața sa in aceste momente.

- Un barbat din Cluj a repornit inima soției sale și a salvat-o de la moarte. Dupa un stop cardio-respirator, un clujean trecut de 60 ani a reușit sa iși salveze soția de la o moarte sigura. Domnul Flore este un domn departe de a fi simplu. A observat ca ceva nu este in regula cu […] The post Poveste…

- Demi Lovato, la un pas de moarte dupa supradoza de droguri din 2018! Cu ce sechele a ramas! In vara lui 2018, Demi Lovato a ajuns de urgența la spital in urma unei supradeze cu heroina. A fost atunci la un pas sa iși piarda viața. Pana acum, Demi Lovato nu a vorbit public despre acest moment dificil…

- O batrina din Argentina a fost la un pas de tragedie. Femeia era inca in viața, in momentul in care s-a decis sa fie incinerata. Viața ei a depins de doar citeva minute distanța de a fi incinerata. Totul s-a intimplat cind fiica ei a observat ca femeia prezenta semne vitale. Oamenii legii au deschis…

- Maria Beatrice Badanoiu a trait coșamrul vieții ei in momentul in care a fost atacata d eun caine care i-a distrus fața. Artista de muzica populara a reușit sa treaca peste clipele grele, insa traumele trecutului au ramas inca vii in mintea ei.