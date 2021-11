Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre arbitrajul total ostil impotriva CS Mioveni, mai ales dupa infrangerea cu FCSB, scor 0-3, precum și despre intenția de retragere din campionat, anunțata de primarul Ion Georgescu, managerul sportiv Bogdan Stoica ne-a declarat: ”Consider ca infrangerea cu FCSB a avut un scor destul de…

- Un teribil accident a avut loc miercuri seara pe o strada din Cernica, judetul Ilfov. Doi tineri, Roxana și Gigi, și-au pierdut viața intr-o fracțiune de secunda, iar de atunci familiile și apropiații sunt impietriți de durere și varsa lacrimi amare pentru plecarea acestora dintre noi. Pe conturile…

- Rapid - CFR Cluj (duminica, ora 20:30). Mihai Iosif, antrenorul alb-vișiniilor, s-a plans de faptul ca echipa sa nu beneficiaza de o baza proprie de pregatire. „Ne-am pregatit bine in aceasta perioada. O sa jucam cu cea mai buna echipa din Romania, CFR. Avem cateva probleme, Goge are entorsa, și eu…

- Romania inregistreaza un nou record negativ. Fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru a avertizat populația cu privire la creșterea cazurilor de COVID-19. El recomanda populației sa se vaccineze: „Alegeți cu mintea pentru viața dumneavoastra, pentru familie, oameni dragi…”.

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru a transmis marți pe Facebook, in ziua in care Romania a raportat cele mai multe infectari și decese COVID de la inceputul pandemiei, ca de data aceasta romanii sunt ca in razboi, iar cei care inca au dubii cu privire la criza sanitara ar trebui sa incerce sa…

- Alina Pușcau a precizat ca in spital a fost pusa pe perfuzii și ca nu era vaccinata, decizie pe care acum o regreta. Modelul a mai spus ca va avea nevoie de o luna pentru a se reface complet. ”Regret foarte mult ca nu am facut vaccinul. Simptomele mele au inceput cu dureri in gat, dureri in piept, imi…

- Noi date statistice, la nivel european, arata ca alcoolul este al treilea factor de risc pentru boala prematura și moartea pentru populația generala a Uniunii Europene. In cazul tinerilor, consumul de alcool se bazeaza pe dorința de a explora, uneori asociindu-l cu consumul de droguri recreative, crescand…

- Elevii din Romania și-au unit toate forțele și pe buzele lor se afla aceleași cuvinte: revocarea ministrului Educației Naționale din Romania, Sorin Cimpeanu. Mai multe asociații de elevi din țara lupta acum pentru revocarea din functie a lui Sorin Cimpeanu, acuzandu-l de dezinteres total fața de sistemul…