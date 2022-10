Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Tunisair, care asigura un zbor de la Istanbul la Tunis, a aterizat de urgenta la Salonic, in nordul Greciei, din cauza comportamentului agresiv al unui pasager aflat in mod evident in stare de ebrietate, a anuntat politia greaca, relateaza AFP. "Barbatul, a carui nationalitate…

- Polițiștii din Falești, au oprit ieri, un automobil de marca „Citroen”, care se deplasa haotic pe o strada din oraș. La volanul mașinii se afla un barbat de 36 de ani, originar din raionul Falești. In timpul discuției, oamenii legii au simțit un miros puternic de alcool. Fiind supus testarii alcoolscopice,…

- Doi barbați, originari din Orhei s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus autovehiculele in stare de ebrietate. Potrivit poliției, primul caz a avut loc sambata, 17 septembrie, pe o strada din satul Ghetlova, raionul Orhei.

- Gigi Becali (64 de ani) a anunțat, in decursul zilei de luni, transferul lui Billel Omrani, fostul jucator al lui CFR Cluj, la FCSB. „Am considerat ca Omrani e cel mai bun atacant din Romania. Tot timpul am vrut sa-l iau, dar nu era serios. I-am spus ca-i fac contract pe un an și apoi pe inca doi ani,…

- Un sofer baut din judetul Galati s-a ales, sambata, cu dosar penal dupa ce a accidentat un pieton aflat in stare de ebrietate si a parasit locul faptei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Galati, politistii rutieri de la Tecuci au fost sesizati prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe DJ…

- Un sofer baut din judetul Galati s-a ales, sambata, cu dosar penal dupa ce a accidentat un pieton aflat in stare de ebrietate si a parasit locul faptei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Conducatorul autoturismului cazut intr-un rau, in noapte de duminica spre luni, se afla in stare de ebrietate, potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Conducatorul microbuzului, care a parasit locul accidentului, a fost localizat de poliție. Este vorba de accidentul rutier produs in dupa amiaza zilei de marți, 16 august, pe un drum din localitatea Visoca, raionul Soroca.