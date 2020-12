Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț a venit la „Acces Direct”, unde a plans cu lacrimi amare și asta pentru ca soția a plecat de acasa cu cei doi copii și nu s-a mai intors. De atunci, barbatul iși așteapta acasa, cu sufletul la gura, soția și cei doi copii: un baiat și o fetița.

- Un barbat susține ca doi dintre copii Elenei, tanara vaduva cu patru copii la doar 21 de ani, ar fi de fapt ai lui, și nu ai irakianului care i-a fost soț fetei, dar a decedat in urma cu doi ani. Elena iși dorește cel mai bun viitor pentru cei mici, vrand sa ii duca in Irak, la rudele soțului sau mort.…

- Un tata disperat iși striga neputința, dupa ce soția l-a parasit pentru un alt barbat. Ceea ce este cel mai trist este faptul ca mama a patru copii nu se mai intereseaza de cei carora le-a dat viața, lasandu-și inca soțul sa se chinuiasca cu creșterea lor.

- Emily Burghelea a fost depistata pozitiv cu COVID-19. Fosta asistenta de la Acces Direct se afla in carantina, alaturi de iubitul ei, Andrei. La cateva zile dupa ce s-a logodit in biserica, Emily Burghelea a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Vedeta a intrat in carantina alaturi de iubitul ei, Andrei,…

- Situația infectarilor cu noul coronavirus in cadrul centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș. In contextul situației epidemiologice actuale, va transmitem urmatoarele informații in ceea ce privește situația infectarilor cu noul coronavirus in cadrul centrelor…

- Realizatorul de programe radio Daniel Buzdugan a reacționat, pe Facebook, dupa ce in ultimele 24 de ore, bucureștenii au fost alertați prin mesaje RO Alert, primite pe telefon, ca a fost depașita incidența de 3 la mia de locuitori și au fost indemnați sa respecte regulilel autoritaților."Ro…

- Misha și Connect-R sunt in culmea disperarii, dupa ce au pierdut una dintre cele mai dragi ființe ale lor. Despre cine este vorba? Cei doi artiști posteaza incotinuu mesaje pe rețelele de socializare!

- Saveta Bogdan și Cristi Pulhac au trecut prin emoții puternice in cadrul ediției de astazi, la „Acces Direct de Weekend”. Cei doi s-au lasat pe mainile magicianului Johannes și hipnotizatorului Fanyo și au trait niște experiențe inedite. Iata ce i-au pus sa faca!