- Andreea Banica traiește cele mai frumoase momente intr-o vacanța de neuitat alaturi de fiica ei, in care au decis sa petreaca mai mult timp „ca fetele”. Astfel, Lucian Mitrea, dar și fiul lor au ramas acasa, in timp ce ele se bucura de experiența unica alaturi de girafele din Kenya.

- O femeie infectata cu coronavirus și intubata de o luna de zile a nascut. In continuare starea femeii este foarte grava, iar copilul este internat la ATI, insa nu este infectat. Totul a avut loc intr-un spital din Ferrara, Italia. Bebelușul s-a nascut la spitalul din Cona, Ferrara. Mama lui are 35 de…

- Aurel Padureanu, soțul Corneliei Catanga, susține ca aceasta nu a murit de COVID. Artista s-a tratat acasa cu Ivermectina.Cei din familia artistei Cornelia Catanga (63 de ani) nu cred in COVID. Cantareața a preferat sa se trateze acasa, deși avea simptome specifice virusului. Cornelia Catanga a…

- La Galati, politia face o ancheta dupa ce o femeie cu simptome de coronavirus a murit acasa, in asteptarea rezultatului testului PCR. Sotul ei, de asemenea, cu simptome de boala, a fost gasit in locuinta in stare grava. Directia de Sanatate Publica Galati a confirmat astazi ca rezultatele PCR la testul…

- Un caz șocant, ieri dimineața, in Telciu. Un barbat și-a lovit soția in plina strada, pana a lasat-o lata jos. Acesta a fost identificat și reținut de polițiști, iar azi a fost prezentat instanței. CE au decis judecatorii: O femeie era batuta cu bestialitate ieri dimineața, in Telciu. Florentina a fost…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata cum o femeie a fost lovita cu un scaun in repetate randuri. Agresorul, potrivit relatarilor martorilor, este soțul victimei, nemulțumit ca femeia a venit sa-l ia acasa. Nici polițiștii mobilizați sa linișteasca spiritele nu au scapat de furia barbatului.Potrivit…

- Un eveniment nefericit a avut in aceasta dimineața intr-o familie din București. O femeie și-a parasit caminul conjugal, lasand cele doua verighete și un bilet de adio. Soțul, disperat de ce s-ar putea intampla, a sunat imediat la 112 pentru a solicita ajutor. Mai multe echipaje de intervenție s-au…

- Deși ar fi trebuit sa fie una dintre cele mai fericite zi și sa sarbatoreasca Dragobetele, Tudorel, un tanar de 26 de ani din Suceva, vrea sa-și recucereasca soția! Din cauza faptului ca s-au certat, acesta a plecat de acasa cu copilul lor, iar el s-a mutat intr-un cort in semn de grava!