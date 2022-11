Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Procurorii DIICOT Iași au dispus aseara reținerea pentru 24 de ore a lui Mirel Bolea, patronul firmei Kasta Morrelly. Timp de patru ore la Iași au avut loc 5 percheziții domiciliare, toate intr-un dosar care vizeaza o cauza privind savarșirea infracțiunii de trafic de minori. In urma descinderilor,…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, diriginta elevei din Buzau care a fost batuta cu bestialitate de o colega de clas a oferit detalii despre conflict. Ce a marturisit femeia, dupa ce bunica fetiței susține ca reprezentanții școlii nu au luat nicio masura in cazul nepoatei ei. Ce decizie s-a luat.…

- Brațara electronica de supraveghere este din nou folosita in Iași, dupa ce o femeie a fost amenințata cu acte de violența de catre fratele ei, iar parinții celor doi au fost loviți. Polițiștii i-au montat agresorului brațara, care nu ii mai permite sa se apropie de sora sa, conform Mediafax.…

- Un caz demn de filmele de groaza a fost expus la Acces Direct in ediția de luni seara a emisiunii. Șapte copii luați in plasament ar trece prin chinuri groaznice la conacul in care locuiesc alaturi de tutorele lor legal. O angajata a facut dezvaluiri șocante, iar un tata incearca cu disperare sa-și…

- Doi barbati in varsta de 37 ani si 50 ani au fost impuscati in gat si abdomen, duminica, la un targ dintr-o comuna bacauana de un barbat in varsta de 49 ani, dupa ce nu s-ar fi ințeles in privința prețului pentru struguri. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat…

- Asociații non-profit inființate cu scopul declarat de a ajuta persoane cu dizabilitați din județele Neamț, Bacau, Iași, Suceava și Vaslui au fost folosite drept paravan pentru insușirea unor sume de bani, susțin procurorii. Banii ar fi fost colectați, cel puțin in ultimii doi ani, de la firme și persoane…