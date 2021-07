Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Tanase, interpreta celebrului personaj Flacarica din telenovela „Inima de țigan”, traiește o drama de cand și-a pierdut soțul, cunoscutul critic de teatru Victor Parhon, in urma cu 21 de ani. Invitata in podcastul lui Catalin Maruța, marea actrița a facut dezvaluiri teribile despre casnicia cu…

- Carmen Tanase și Victor Parhon au fost casatoriți mai binede 11 ani și au format unul dintre cele mai solide cupluri. Din pacate, soțulactriței a pierdut lupta cu boala, iar aceasta a ramas vaduva in urma cuaproape 21 de ani. Vedeta nu s-a mai recasatorit și marturisește ca are un mareregret legat de…

- Mirela Vaida a rabufnit, dupa ce autoritațile din Argeș nu au putut face nimic pentru a-l opri pe Irinel, fostul concubin al Ramonei, sa o ucida atat pe ea, cat și pe copilul sau minor. Prezentatoarea cere dreptate și iși striga frustrarea chiar in cadrul emisiunii in care cei doi protagoniști ai tragediei…

- Giani Kirița a marcat o noua cucerire? Acesta este recunoscut pentru faptul ca are foarte mare noroc la femei frumoase, iar in ultima vreme el a fost surprins alaturi de o vaduva milionara. Cine l-ar putea condamna? Bruneta, deși nu se afla la prima tinerețe, arata spectaculos. Giani Kirița, o noua…

- Moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara sta sub semnul intrebarii, iar acum sunt puse cap la cap mai multe informații pentru a se afla cu exactitate ce s-a intamplat. Soacra cantareței a fost prinsa cu minciuna.

- Dezvoltarea la nivel mondial a tehnologiei informației și comunicațiilor a accelerat semnificativ in ultimul deceniu, iar creșterea producției și utilizarii acestor tehnologii a influențat pozitiv creșterea economica peste tot in lume. In Romania, industria ICT a reușit sa recupereze decalajele fața…

- Maria Macsim Nicoara a murit in luna decembrie a anului trecut, dupa luni de chin in care s-a luptat sa traiasca. In vara lui 2020 familia a anunțat salvarea dupa opt ore ca artista nu se simte bine, insa acum sora ei scoate la iveala amanunte importante. Femeia e de parere ca soțul și mama lui au o…

- Claudia Stroie iși deplange amarnic soțul, pe Dumistru Stoie, artistul care a murit intr-un tragic accident, dandu-și ultima suflare la doar 30 de ani. Tanara sufera cumplit, iubirea pe care cei doi și-o purtau fiind una unica și puternica, care nu i-a desparțit nici macar dupa trecerea in neființa…