Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, s-a dat alarma in Gara Ciulnița, dupa ce trupul neinsuflețit al unei tinere a fost gasit intre șinele de tren. Andreea venea de la Constanța și era așteptata de sora ei, Bianca, tot ea fiind cea care a facut descoperirea șocanta.

- Ion vrea sa se afle ce s-a intamplat cu fratelui lui, dupa ce barbatul a ar fi primit o oferta pentru un loc de munca. Costel s-a intalnit cu un taximetrist, care l-a ademenit cu o bere și 50 de lei. La scurt timp, familia spune ca nu a mai putut sa ia legatura cu el, care a ajuns din Vaslui in Ialomița.

- Shara a murit sfașietor, la varsta de doar 16 ani, dupa ce a plecat in Piatra Neamț la un concurs organizat intr-un liceu. Chiar inainte de concurs, adolescenta s-a intalnit cu un tanar in varsta de 19 ani, iar ea a acceptat sa consume un drog, apoi s-a stins din viața in timpul unui moment intim. Acum,…

- Angus Cloud, actorul cunoscut pentru rolul de traficant de droguri Fezco „Fez” O’Neill, in serialul HBO „Euphoria”, a murit in cursul zilei de ieri la Oakland, California, la doar o saptamana dupa ce și-a pierdut tatal. Tanarul s-a stins din viața la varsta de 25 de ani.

- Traficul s-a desfașurat dirijat pe DN2E85, in afara localitații Caldarușanca, in urma unui accident rutier produs aproape de ora pranzului, eveniment in urma caruia a fost ranit un tanar din Glodeanu Sarat. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autocamion…

- In ediția din aceasta seara, la Acces Direct a fost prezentata marturia completa a ucigașului din Gradina Botanica din Craiova. Informații bomba din dosarul crimei cumplite care a avut loc in urma cu doua zile ies la iveala! Adevaratul film al nenorocirii. Ies la lumina detalii neștiute pana acum.

- Au trecut aproape doi ani de cand Gabriela și-a vazut ultima data baiatul. Ionuț a anunțat-o ca pleaca de acasa pentru ca și-ar fi gasit de lucru in București. Nu era prima data cand acesta mergea la munca departe de casa, așa ca mamei nu i s-a parut nimic suspect. De data aceasta insa, lucrurile au…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan dupa ce a consumat droguri. „In data de 10.06.2023, in jurul orei 18:25, polițiștii orașului Faget au oprit pentru control pe DJ 681 in localitatea Fardea, din judetul Timiș, un autoturism condus…