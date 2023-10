Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 octombrie a.c., la ora 17.45, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați in urma unui apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Crasna a avut loc un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constat ca, o femeie de 35 de ani, din localitatea Peceiu,…

- Marți seara, o șoferița a lovit un copil pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Polițiștii au prins-o dupa scurt timp și au aparut imagini cu momentul in care se intampla asta. Femeia oprise mașina intr-o intersecție și coborase de la volan.Copilul de 7 ani a traversat in fuga strada,…

- Un copil a ajuns la spital, marți seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Femeia aflata la volan a plecat de la locul accidentului, dar a fost depistata ulterior. Copilul a fost accidentat, marti seara, de o masina, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din municipiul Iasi. Oricat ar […]…

- Ieri, in seara zilei de 26 septembrie 2023, un copil in varsta de 7 ani a fost implicat intr-un incident rutier pe o trecere de pietoni, fiind lovit de o mașina. Șoferița implicata in accident a parasit locul incidentului in fuga.Mai mulți martori au intervenit pentru a asista copilul și au contactat…

- Un copil de șapte ani a fost ranit, marți seara, pe trecerea de pietoni, in timp ce traversa o strada din Iași. Șoferița a fugit de la locul accidentului insa a fost oprita de polițiști in trafic.

- O șoferița de 20 de ani din Rașca s-a ales cu dosar penal dupa ce a acroșat cu mașina un tanar de 20 de ani in parcarea de la Iulius Mall și a pasarit locul accidentului. Evenimentul s-a petrecut luni seara iar șoferița a fost identificata de polițiști in scurt timp. Din fericire pietonul s-a […] The…

- „Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un autoturism ar fi acrosat o tanara in varsta de 27 de ani, din Bodesti, ce se afla angajata in traversarea strazii pe marcaj pietonal, ulterior acesta parasind locul accidentului. Conducatorul auto, o femeie in varsta de 45 de ani, din Piatra-Neamt,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs in județul Teleorman. O autoutilitara a lovit un cap de pod, anunța Centrul Infotrafic.O autoutilitara a lovit un cap de pod, pe DN 6 Alexandria – Roșiori de Vede, in zona localitații Peretu, județul Teleorman, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul…