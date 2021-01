Stiri pe aceeasi tema

- Angela Rusu are toate motivele de bucurie! Vedeta a anunțat ca a ramas insarcinata de curand! Insa puțini știu cine este soțul cantareței de muzica populara! Iata cu ce se ocupa el!

- Flavia Mihașan este in culmea fericirii, in aceste momente. Fosta asistenta TV este deja o mamica implinita, iar acum este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Deși am putea spune ca are o familie frumoasa, in adevaratul sens al cuvantului, ceva anume lipsește. Ea și logodnicul sau nu și-au oficializat…

- Flavia Mihașan este din nou insarcinata și abia așteapta sa iși țina bebelușul in brațe. Atat ea cat și Marius, iubitul ei, și-au dorit foarte mult al doilea copil. Vedeta a povestit pentru revista VIVA, cum i-a dat acestuia vestea ca va fi tata.„Eram in vacanța la munte și, dintr-odata, a inceput sa-mifie…

- In urma cu un an viața Laviniei Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., s-a schimbat complet. Cantareața a devenit mama pentru prima oara, iar invitata astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars vedeta a vorbit despre cum e rolul de mamica, dar și daca se gandește pe viitor la inca un membru…

- Toata lumea o știe pe Inna ca fiind una dintre cantarețele reprezentante ale Romaniei. Ea a avut un succes incredibil in strainatate, motiv pentru care și-a luat tilul de star recunoscut internațional. Vedeta a trecut prin multe schimbari de la primele sale apariții și dezvaluie care sunt operații estetice…

- Ayan Schwartzenberg urmeaza cursurile unui liceu din Monte Carlo, Monaco, iar dupa terminarea acestuia are de gand sa mearga la o universitate prestigioasa. In urma cu cateva luni, Ayan a reprezentat Republica Franceza intr-un program al Universitații Yale, unde a susținut o dezbatere despre substanțele…

- Adelina Pestrițu a facut anunțul important in ceea ce privește al doilea copil al familiei. Vedeta spune ca este pregatita oricand, numai ca inca nu s-a intamplat minunea. Adelina Pestrițu a facut anunțul așteptat de toata lumea. ”Zeny va fi bucuroasa sa-l primeasca pe bebe langa ea” Adelina Pestrițu…

- Anika Chebrolu are 14 ani și este eleva in clasa a VIII-a la un liceu din Texas. Tanara indiana este cunoscuta in mediile americane de cercetare și a fost premiata cu 25 de mii de dolari pentru descoperirea sa in contextul covid. Adolescenta a dezvoltat o molecula care se ataseaza de o anumita proteina…