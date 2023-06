Stiri pe aceeasi tema

- Simona susține ca Marcel Șerbuc a ucis-o pe copila, in timp ce barbatul i-a spus mamei sale o cu totul alta poveste. Atunci cand s-a aflat ca trupul copilei a fost gasit in lada canapelei, oamenii legii au ajuns și la mama principalului suspect, care și-a intrebat fiul.

- Simona i-ar fi povestit mamei sale cum Marcel Șerbuc i-a propus sa se intalneasca la scurt timp dupa ce s-a aflat de crima. Femeia nu a dorit sa se vada cu fostul iubit, deși barbatul a tot insistat, spunand ca este vorba despre ceva important.

- Sora Simonei are o alta varianta a poveștii decat tot ce se știe pana in prezent. Femeia spune ca avea o relație apropiata cu Anamaria și ca a aflat de ceea ce i-a facut Marcel Șerbuc copilei din presa. Cat despre lanțișor, sora mai spune ca a fost lasat la amanet fara ca Simona sa știe.

- Imprejurarile in care a murit Anamaria sunt, in continuare, incerte, iar tatal copilei cauta raspunsuri la mai multe intrebari legate de ziua de 11 aprilie, atunci cand ar fi avut loc crima. Mai multe lucruri arata ca Marcel Șerbuc și-ar fi planuit crima și ca nimic nu a fost lasat la voia intamplarii.

- Exista informații potrivit carora Simona și Marcel Șerbuc erau clienți fideli ai amanetului, care nu se afla chiar in apropierea apartamentului in care locuiau. Mama copilei de 12 ani ar fi știut ca bijuteriile copilei au ajuns la amanet, asta pentru ca din banii obținuți au plecat spre Spania.

- Vineri, tatal fetiței de 12 ani, spunea ca fiica lui purta un lanțișor, care inițial, nu a fost gasit la locul crimei. Mai apoi, s-a aflat ca Marcel Șerbuc l-a dus la amanet pe 11 aprilie, impreuna cu unul dintre inelele pe care le purta Anamaria.

- Șeful mamei fetiței de 12 ani face dezvaluiri in cazul copilei al carei trup a fost gasit in lada unei canapele. Barbatul spune ca Simona și Marcel și-au dorit sa ajunga cat mai repede in Spania, lucru care a starnit suspiciunilor colegilor. Ba mai mult, barbatul spune ca iubitul femeii avea o relație…