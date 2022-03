Stiri pe aceeasi tema

- Sunt clipe extrem de grele pentu toți cei care l-au cunoscut pe Sorin Patrașcu, tanarul de 27 de ani mort in accidentul aviatic din Constanța. Logodnica sa e in stare de șoc și nu-i vine sa creada tragedia. Ea spune ca a presimțit ca urma sa se intample ceva rau.

- Familiile celor opt oameni care și-au pierdut viața in urma catastrofei aviatice din județul Constanța trec prin momente greu de imaginat, dupa ce i-au pierdut pe cei dragi. Inca nu se știu condițiile care au dus la prabușirea aeronavei MiG-21 LanceR și a elicopterului IAR 330-Puma, pornit in cautarea…

- Sorin Patrașcu e unul dintre cei opt morți ai accidentului aviatic de ieri seara din Constanța. Tanarul de 27 de ani era copilot al elicopterului care s-a prabușit in zona Gura Dobrogeri. El urma sa se casatoreasca peste doua luni.

- Sapte militari romani cu varste cuprinse intre 27 si 53 de ani au murit in elicopterul IAR 330-Puma prabusit in Constanta, in timp ce incercau sa isi salveze un alt coleg care s-a prabusit cu un avion de vanatoare MIG-21 Lancer. Elicopterul militar tip IAR 330 – Puma al Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu…

- Locotenentul Sorin Patrașcu este unul dintre cei opt militari care și-au pierdut viața in urma accidentelor aviatice din Dobrogea. Era copilot al elicopterului IAR 330 – Puma, cel care s-a prabușit miercuri, in zona Cogealac. Sorin era cunoscut de cei apropiați, și nu numai, ca fiind un barbat care…

- Ministerul Apararii anunta, miercuri seara, ca sapte militari si-au pierdut viata in accidentul aviatic din judetul Constanta, fiind la bord si doi salvatori pe mare din cadrul Fortelor Navale Romane. Cel mai tanar dintre militarii morti avea 27 de ani. In judetul Constanța continua operatiunile e cautare…

- Opt morți - este bilanțul accidentului aviatic din județul Constanța, dupa ce atat un MiG, cat și un elicopter cu șapte oameni la bord, care au plecat in misiunea de cautare-salvare, s-au prabușit.

