Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi dezvaluiri in cazul lui Coco, fostul manechin al lui Catalin Botezatu, care a fost gasit fara suflare in urma cu cinci ani. Cele doua surori, Maria și Elena au facut declarații in exclusivitate pentru Acces Direct despre faptul ca nu au putut lua legatura cu iubita fratelui lor. Iata care este…

- Prietenul lui Constantin Toma a facut dezvaluiri despre ziua in care fostul manechin a fost gasit fara suflare. Tanarul spune ca, in ultima perioada, Coco s-a laudat in fața apropiaților ca urmeaza sa primeasca o suma importanta, subiect despre care spune ca vecinul tanarului ar ști mai multe detalii.

- Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Coco, așa cum era alintat de familie, dar mama și sora lui nu au liniște. Sora lui, Elena, crede, in continuare, ca fostul manechin a fost ucis și i se pare suspecta legatura mult prea apropiata dintre fratele ei și doi vecini.

- Au aparut noi martori in cazul morții lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Catalin Botezatu. Barbatul a fost gasit fara viața in urma cu 5 ani, dar moartea lui este invaluita in mister.

- In urma cu aproape cu aproape cinci ani, Constantin Toma a fost gasit mort in casa lui. La acel moment, s-a spus ca ar fi recurs la un gest necugetat, dar mama lui are o cu totul alta varianta și nu și-a gasit liniștea nici in acești ani.

- Larisa a plecat in urma cu 18 ani de acasa, impreuna cu una dintre surorile sale. De atunci, mama ei spune ca nu mai știe nimic de ea, dar nici de cealalta fiica. Femeia crede ca s-au certat, iar intre timp, Larisa ar fi ajuns intr-o situație dificila.

- Ștefan Banica și-a deschis sufletul, in cadrul podcast-ului MagicLife. Artistul a vorbit despre fiica sa, Violeta, in varsta de 15 ani. El a declarat ca fata pe care o are din casnicia cu Andreea Marin iși dorește o cariera in avocatura. Ștefan Banica subliniaza ca fiica sa are planuri ambițioase, iar…

- Relația lui Andrei Ungureanu cu cea care i-a devenit soție pare ca trece printr-o perioada mai delicata. Cei doi s-au certat, in urma cu o seara, iar „Omul cu Tourette” a postat și imaginile. Barbatul spune ca Aliena este infidela și ca a prins-o de mana cu altcineva.