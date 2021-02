Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a marturisit ca și ea a cazut prada inșelatoriei creditelor online, gasite pe site-urile de socializare. Din fericire, aceasta a pierdut o suma mica de bani, insa este posibil ca șoferul Sorin sa aiba o implicare, mai ales ca și el avea probleme cu banii. Prin aceasta metoda ar fi putut sa…

- O femeie de 67 de ani care a fost transferata in alt pavilion din spital este a șaptea victima a incendiului de la Institutul „Matei Balș“ , transmite Mediafax. Femeia a fost internata in pavilionul V al unitații sanitare, la un etaj superior. Pacienta a fost diagnosticata cu o forma severa de infecție…

- Noi detalii ies la iveala in cazul Angelei Balint, femeia care a disparut in orașul Petrila, județul Hunedoara. Ii transmite aceasta semne soțului dupa ce ar fi plecat de acasa in mod subit? Iata ce detalii s-au descoperit pe camerele de supraveghere!

- Angela, o femeie in varsta de 44 de ani, susține ca a trecut prin clipe de groaza, atat in Spania, in timp ce lucra intr-un club, cat și in Romania. Aceasta ar fi fost mutilata de mai mulți indivizi, dar și de fostul iubit. Detalii cutremuratoare!

- O femeie a murit și aproape 50 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-un bloc din orașul Baia Mare. Incidentul a avut loc intr-un bloc din cartierul Vlad Țepeș, intr-un apartament in care locuia o femeie singura, in varsta de 80 de ani. Victima…

- Din 19 studiouri special amenajate salutam Romania tradițiilor, in cadrul celei de a 22–a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, organizat de CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

- Huawei a lansat un program prin care iși propune sa conecteze la Internet școlile din zonele rurale, pentru sprijinirea educației copiilor din Romania, facilitarea predarii online in perioada pandemiei și dezvoltarea abilitaților digitale atat ale profesorilor cat și ale elevilor. Recent, Huawei și…

- Consumul de online a inregistrat o creștere semnificativa odata ce pandemia și-a facut prezența și in Romania. Pentru mulți antreprenori, schimbarile produse au reprezentat momente de incertitudine, urmate...