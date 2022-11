Stiri pe aceeasi tema

- Flori și soțul ei, alaturi de fiica lor și mai mulți martori ai scandalului din fața blocului lor, din urma cu aproape 5 ani, au povestit cum a ajuns femeia sa fie batuta de un individ pentru un loc de parcare. Flori ar fi fost victima, dar autoritațile au condamnat-o și au amendat-o cu suma de 12.000…

- Durere de nedescris pentru o mama! Mihaela a fost inșelata și batuta de fostul iubit, iar femeia nu a mai fost lasata sa-și vada fiul grav bolnav. Barbatul s-a recasatorit cu alta femeie care are un baiat și o fetița, insa aceasta i-a parasit și i-a lasat in grija tatalui.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, doi parinți fac acuzații grave, dupa ce fiica lor de 9 ani ar fi fost agresata și batuta de un coleg. Copila ar fi fost amenințata chiar și cu cuțitul, iar totul s-a intamplat in incinta școlii. Ce a marturisit tatal fetei, dar și cum se apara directoarea.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o mama susține ca fiica ei, in varsta de 6 ani, ar fi fost agresata de un barbat. Pradatorul ar fi chiar o ruda indeparata a tatalui micuței. Cum și-a dat seama femeia ca nu era ceva in regula. Cel acuzat este in libertate dupa cele intamplate.

- Un copil, in varsta de trei ani, ar fi in pericol, dupa ce parinții lui au murit. Mama micuțului, care mai are o fetița, a decedat la varsta de 19 ani. Femeia și minorul au fost duși la cerșit in Franța chiar de partenerul acesteia. Bunica micuților se teme și cere ajutorul, in exclusivitate pentru…

- Locuitorii Capitalei ar putea sa aiba surprize neplacute in anul care urmeaza, dupa ce Nicușor Dan a facut cateva declarații care i-ar putea pune serios pe ganduri pe șoferi. Ce urmeaza sa introduca primarul Bucureștiului.

- Elena a facut acuzații grave la adresa unor polițiști din Barlad. Femeia a venit la Acces Direct schiopatand și a prezentat filmari in care se vede cum a fost pusa la pamant de cațiva polițiști. Ea susține ca oamenii legii au batut-o și l-au lovit și pe concubinul ei, fara ca ei sa aiba vreo vina, in…

- Persoanele cu dizabilitați pot opta pentru obținerea unui loc de parcare cu plata in cartierul Mihai Viteazul I din municipiul Carei. Primaria Carei face anunțuri oficiale unde menționeaza numele cartierului Mihai Viteazul dar omite trecerea acestui cartier pe Harta Carei așa cum apar alte cartiere.…