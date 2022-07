Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru emisiunea Acces Direct, familia susține ca Gabi nu și-a pus capat zilelor. Din ce motiv a ajuns fratele barbatului la aceasta concluzie. Apropiații lui au marturisit ca nu ar fi suferit din cauza femeii maritate.

- In perioada 1-8 mai 2022 s-a desfașurat la Dulverton, Marea Britanie, proiectul Erasmus+ ,,A call for empathy” la care au participat tineri din Grecia, Italia, Turcia, Letonia și Romania. Romania a fost reprezentata de cinci tineri voluntari ai Asociației Allons-y Craiova: Ioan Marco Dumitrache, Sebastian…

- 13 cu noroc: Romania este in finala Eurovision 2022! wrs a impresionat pe scena arenei Pala Olimpico și s-a calificat fara emoții in finala Eurovision Song Contest. Intrat in concurs de pe poziția cu numarul 13, reprezentantul Romaniei, alaturi de echipa de dansatori – Ruxandra Timoașca, Vivienne Meida…

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc! Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu divorțeaza de soțul ei. Fosta membra a trupei A.S.I.A a facut primele declarații despre desparțire.S-au iubit timp de 10 ani, insa acum au decis sa puna punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine…

- Competențele digitale au dobandit un rol important mai ales in pandemie. Atat elevii, cat și profesorii au fost nevoiți sa invețe sa foloseasca calculatoarele și telefoanele in scop educațional. De cateva luni toți elevii au revenit in banci, iar vineri, la școala din Maglavit a avut loc o lecție speciala…

- Romania, "cele mai accesibile prețuri de cazare pentru camping din Europa" Foto: Razvan Stancu. Suntem tara cu cele mai accesibile prețuri de cazare pentru camping din Europa, potrivit unui site specializat în informații și rezervari pentru spații de campare, pe care sunt înscrise…

- Grigore Leșe, in varsta de 68 de ani, este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica tradiționala romaneasca, din zona Țarii Lapușului. Repertoriul lui este constituit din melodii vechi, provenind din folclorul autentic al zonei și marcand evenimente importante din viața omului. Grigore Leșe canta…

- Seful Agentiei Teritoriala din Constanta a Autoritatii Rutiere Romane, Marian Butnaru, primele declaratii dupa perchezitiile de azi ale DNA "Din sediul autoritatii nu s a ridicat decat hardul de la calculatorul meu. In rest, alte documente nu. Mi au luat telefonul. Nu am fost chemat. Daca ma cheama,…