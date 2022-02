Stiri pe aceeasi tema

- Cum se apara presupusul criminal al Marinei, tanara care ar fi fost ucisa cu sange rece, dupa ce a mama acesteia a susținut ca vrea sa i se faca dreptate fiicei sale. Ce a marturisit avocata barbatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala acum in cazul parinților romani care au fost arestați in Danemarca. Cei doi sunt acuzați ca și-ar fi maltratat copilul, motiv pentru care bebelușul de doar cinci saptamani a ajuns in stare grava la spital. Acum, cel mic este intr-un centru de plasament.

- Marocanul Ahmed Sami El Bourkadi va ieși din arest, insa nu scapa in totalitate de urmarirea penala. Autoritațile il vor duce la Institutul de Psihiatrie „Socola”, acolo unde va fi suspus unei expertize medico-legala psihiatrica. Presupusul criminal va fi eliberat Anchetatorii ieșeni au decis ca studentul…

- Mihaela Galani era una dintre cele mai cunoscute și de succes femei de afaceri din Romania. Tanara din Constanța avea numai 33 de ani și se pare ca avea afecțiuni medicale intrucat facea dializa, dupa cum au precizat persoane din anturajul ei, potrivit presei locale. Mihaela Galani a fost gasita in…

- Anchetatorii iau in calcul ca ar putea fi vorba de o crima, mai ales ca batrana era plina de vanatai pe corp. De altfel, principalul suspect a recunoscut fapta. Invatatoarea pensionara avea in ultimii ani mari probleme cu alcoolul. Probabil, acesta a fost si lucrul in comun pe care il avea cu concubinul…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala, in cazul mamei din Mehedinți care și-a ingropat cei doi copii in curtea casei. Femeia a facut declaratii in exclusivitate prin legatura telefonica in emisiunea Acces Direct

- Misterul morții controversate in cazul vloggeriței Gabby Pepito se adancește. Dupa ce ramașițe din trupul iubitului ei, Brian Laundrie, despre care se zvonise ca ar fi omorat-o, au fost gasite, anchetatorii au cerut sa se faca o autopsie. Rezultatele autopsiei a șocat pe toata lumea, astfel ca noile…