In declarația din dosar, Daniel Balaciu spune ca regreta ca a agresat-o pe Dana Roba și ca nu o va mai lovi niciodata. Mai mult, barbatul cere sa fie judecat in libertate, pe motiv ca fetițele lui au nevoie de el in viața lor. In randurile de mai jos regasiți declarația completa din dosar a partenerului de viața al Danei Roba.