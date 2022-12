Stiri pe aceeasi tema

- Florina a trecut prin clipe de coșmar din cauza soțului ei! In exclusivitate pentru Acces Direct, femeia a povestit cum a fost terorizata și batuta cu bestialitate de partenerul ei de viața. Deși era asistenta medicala, a renunțat la job din cauza geloziei barbatului, urmand sa ajunga sacul lui de box.

- Alina Pușcaș este mama a trei copii, Alexandru, Iris și Melissa, iar de ceva timp, vedeta a luat unele masuri pentru a-i ține pe aceștia departe de bullying. Vedeta de la Antena 1 le-a explicat ce inseamna și l-a dat pe fiul ei, Alex, la karate. Ea a explicat totul in cadrul unui interviu acordat revistei…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Elena se apara in fața acuzațiilor, dupa ce Adrian a spus ca l-ar fi batut și agresat atat pe el, dar și pe mama lui. Femeia neaga ca s-ar fi casatorit din interes, pentru a obține cetațenie la noi in țara, fiind din Republica Moldova. Ce a declarat.

- Leo de la Kuweit este atacat din toate parțile, dupa ce ar fi tras țepe la nenumarate evenimente. O alta persoana a venit la Acces Direct cu acuzații similare cu cele ale altor nuntași care i-au dat bani artistului ca sa le cante la nunți, chiar și dupa ce acesta a declarat in direct ca va returna banii.

- Decizia magistraților a fost luata in cazul lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri are ordin de protecție și nu are voie sa interacționeze cu ea, sa pastreze distanța de 300 de metri și sa se prezinte la un interval de 14 zile. Daniel Onoriu și-a cerut scuze soției sale cu ochii in lacrimi la Acces Direct,…

- Un situație revoltatoare a avut loc intr-o școala din Ilfov. Mai mulți polițiști au desfașurat o percheziție neautorizata in clase și au avut un comportament care i-a provocat un atac de panica unui copil cu nevoi speciale. Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost difuzate și la Acces Direct. Parinții…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, soacra tinerei mamei care a murit a oferit primele declarații, dupa ce a a fost acuzata ca ar fi dus-o la cerșit alaturi de nepotul ei, in Franța. Ce spune femeia despre tanara care a stat alaturi de fiul ei vreme de ani buni și caruia i-a daruit doi copii.

- Regina Elisabeta a trait in durere in ultimii ani de viața. Monarhul a suferit teribil in perioada in care ar fi trebuit sa se bucure de familie și de reușitele sale. Aceasta a iubit mereu pacea și ordinea, lucruri pentru care a luptat in viața personala și in conducerea statului. Greșelile fatale ale…