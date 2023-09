Stiri pe aceeasi tema

- Exista un loc unic in Romania, care este extrem de special și care an de an este vizitat de foarte mulți turiști. In acest loc din țara noastra s-a filmat un celebru film de groaza. Intrarea aici costa doar 10 lei, iar turiștii se vor putea bucura de atracții turistice de poveste. Iata unde poți gasi…

- Carmina Varciu, fiica talentatului artist Liviu Varciu, este protagonista intr-o poveste de dragoste ce pare sa se dezvolte sub privirile atente ale fanilor. Iata cum se ințelege tatal ei cu noul ei iubit. Ce au declarat cei doi tineri, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Peștii sunt semn de Apa și se ințeleg de minune cu Racii ori Scorpionii, care, la randul lor sunt semne de Apa, dar și cu zodiile de Pamant. Atunci cand sunt intr-o relație, Peștii se implica cu totul și iși doresc sa vada același lucru și de la partener.

- In prezent, David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din Romania. In varsta de 18 ani, dublu campion mondial și european, sportivul a vorbit pentru prima data despre relația cu iubita sa, Taisia Nițuleasa, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei ani.

- Teodora Stoica, fiica managerului general de la FCSB, MM Stoica (58 de ani), și ea angajata in cadrul clubului patronat de Gigi Becali (65 de ani), este intr-o relație de dragoste cu unul dintre actorii celebrii ai noului val din Romania. Fata lui Mihai Stoica a fost prezenta zilele trecute la Nostalgia,…

- In urma cu cateva zile, Matei a fost ucis in fața casei de o șoferița drogata. Copilul era supravegheat de o vecina și de bunicul lui. Femeia ar fi fugit de la fața locului, iar familia lui spera sa se faca dreptate.

- Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA in Romania in perioada decembrie 2019 – februarie 2021, nu mai este in funcție de peste 2 ani, dar are o mare slabiciune pentru țara noastra și pentru femeile ei. Fostul diplomat traiește o frumoasa poveste de dragoste cu o ospatarița pe care a cunoscut-o la…

- Nicoleta și soțul ei s-au casatorit acum doi ani, iar de mai bine de jumatate de an, au inceput problemele intre ei. Femeia spune ca a fost lovita de partenerul sau, de care nu a divorțat inca. Martori la scenele violente ar fi fost chiar socrii, care nu ar fi intervenit.