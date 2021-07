Stiri pe aceeasi tema

- A intervenit și bunica materna in scandalul copilului de 10 ani care refuza sa vorbeasca de cand mama acestuia l-a parasit pentru un alt babrat. Femeia spune ca toata vina ii aparține tatalui celui mic, și ca din cauza lui soția l-a parasit, fiind violent și vicios.

- Ingrozit de ideea ca ar putea fi parasit de catre soție, Clinton Parren, un barbat din Anglia in varsta de 43 de ani, a apelat la un gest teribil care i-a pus viața și familia in pericol. Acesta a incendiat apartamentul in care se afla, fara a sta pe ganduri și a realiza ce catastrofa ar putea produce.

- Prezentatoarea apare de luni pana vineri la Antena 1, insa familia o ține departe de camerele de filmat. Mirela Vaida a surprins acum cu cele mai recente imagini cu soțul ei și cu cei trei copii ai lor. Familia se afla la Brașov astazi, de acolo a postat vedeta Antenei 1 cateva imagini surprinzatoare.…

- Adolescenta Emma Raducanu a trecut sambata, 3 iulie, de Sorana Cirstea și a acces in optimile turneului de tenis de la Wimbledon. Nascuta in Canada, dar cetațean britanic, tanara de 18 ani, locul 338 inaintea inceperii competiției de pe iarba londoneza, are tata roman și mama chinezoaica și a marturisit,…

- Nici bine nu a fost externat, ca a și inceput șirul afirmațiilor controversate! La cateva ore dupa ce a fost externat de la clinica de reabilitare din Gradiștea, Fulgi a avut cateva lucruri de spus despre scandalul pe care l-a inceput cu Alex Velea, dupa ce a afirmat ca la studioul lui se consuma substanțe…

- Cu toate ca ultimele luni au fost extrem de dificile pentru Mirela Vaida, prezentatoarea de la „Acces Direct” declarand in repetate randuri ca primește amenințari cu moartea și a fost ținta unui atac violent chiar in platoul emisiunii pe care o modereaza, actrița a gasit taria sa treaca peste și are…

- Printul Harry s-a mutat in Statele Unite impreuna cu sotia si copilul lor pentru a rupe un "ciclu de suferinta" in familia sa, dupa ce si-a dat seama ca tatal sau, printul Charles, il trata "asa cum a fost el insusi tratat", a declarat el intr-un interviu

- FC U Craiova. La numai 24 de ani și cu tatal dupa gratii, Adrian Mititelu jr. povestește „calvarul prin care a trecut familia mea", spune ca obiectivul in prima divizie va fi accederea in play-off și crede ca fanii olteni vor fi alaturi de echipa care va face mai mare performanța.